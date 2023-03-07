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У Херсоні повідомляють про вибухи

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Херсон, Вівторок 07 березня 2023 13:21
У Херсоні повідомляють про вибухи Ілюстративне фото: у Херсоні повідомляють про вибухи (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У вівторок, 7 березня, у Херсоні пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Зазначимо, що наразі в регіоні не оголошено повітряну тривогу.

Офіційної інформації про ситуацію у місті поки немає.

Нагадаємо, протягом 6 березня російські військові випустили по Херсонській області 354 снаряди, внаслідок чого чотири людини отримали поранення.

Через це жителів Херсонської області закликають евакуюватися до більш безпечних регіонів та пояснюють, як це зробити безкоштовно.

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Херсон Вибух Війна Росії проти України
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