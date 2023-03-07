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В Херсоне сообщают о взрывах

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Херсон, Вторник 07 марта 2023 13:21
В Херсоне сообщают о взрывах Иллюстративное фото: в Херсоне сообщают о взрывах (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Во вторник, 7 марта, в Херсоне раздались взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Отметим, что в настоящее время в регионе не объявлена воздушная тревога.

Официальной информации о ситуации в городе пока нет.

Напомним, в течение 6 марта российские военные выпустили по Херсонской области 354 снаряда, в результате чего четыре человека получили ранения.

В связи с этим жителей Херсонской области призывают эвакуироваться в более безопасные регионы и объясняют, как это сделать бесплатно.

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Херсон Взрыв Война России против Украины
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