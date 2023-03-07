В Херсоне сообщают о взрывах
Иллюстративное фото: в Херсоне сообщают о взрывах (Getty Image)
Во вторник, 7 марта, в Херсоне раздались взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
Отметим, что в настоящее время в регионе не объявлена воздушная тревога.
Официальной информации о ситуации в городе пока нет.
Напомним, в течение 6 марта российские военные выпустили по Херсонской области 354 снаряда, в результате чего четыре человека получили ранения.
В связи с этим жителей Херсонской области призывают эвакуироваться в более безопасные регионы и объясняют, как это сделать бесплатно.
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