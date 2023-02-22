UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Херсоні повідомляють про вибухи

Ілюстративне фото: у Херсоні повідомляють про вибухи (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У середу, 22 лютого, у Херсоні пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Херсон".

Зазначимо, що повітряну тривогу у Херсоні та області не оголошували.

Офіційної інформації про ситуацію у місті поки немає.

Нагадаємо, сьогодні росіяни обстріляли село Новотягинка Херсонської області, двоє літніх людей загинули.

При цьому за минулу добу загарбники 51 раз атакували мирні населені пункти Херсона та області, загинули 5 людей, а ще 21 людина дістала поранення різного ступеня тяжкості.

РБК-Україна також повідомляло, що у Херсонській області протягом 23- 25 лютого вводять жорсткі обмеження для цивільних.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХерсонВибухВійна Росії проти України