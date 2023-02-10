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У Херсоні повідомляють про вибухи

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Херсон, П'ятниця 10 лютого 2023 22:45
У Херсоні повідомляють про вибухи Фото: У Херсоні повідомляють про вибухи (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У п'ятницю, 10 лютого, у Херсоні було чутно звуки вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

"У Херсоні чутно вибухи", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що повітряну тривогу у регіоні не оголошували.

Офіційної інформації щодо ситуації у місті поки немає.

Нагадаємо, що російські війська вночі 10 лютого обстрілюють прибережжя Херсона. Також було чути прильоти в Олешках.

Раніше стало відомо, що минулої доби, 8 лютого, російські війська 39 разів обстріляли Херсон. Унаслідок їх атаки є загиблі та постраждалі.

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