В Херсоне сообщают о взрывах

В пятницу, 10 февраля, в Херсоне были слышны звуки взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне" .

Официальной информации о ситуации в городе пока нет.

Отметим, что воздушная тревога в регионе не была объявлена.

"В Херсоне слышны взрывы", - говорится в сообщении.

Напомним, что российские войска ночью 10 февраля обстреливают побережье Херсона. Также были слышны прилеты в Олешках.

Ранее стало известно, что за прошедшие сутки, 8 февраля, российские войска 39 раз обстреляли Херсон. В результате их атаки погибшие и пострадавшие.

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