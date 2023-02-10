ua ru
Пт, 10 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Херсоне сообщают о взрывах

Новина українською →
Херсон, Пятница 10 февраля 2023 22:45
В Херсоне сообщают о взрывах Фото: В Херсоне сообщают о взрывах (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В пятницу, 10 февраля, в Херсоне были слышны звуки взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

"В Херсоне слышны взрывы", - говорится в сообщении.

Отметим, что воздушная тревога в регионе не была объявлена.

Официальной информации о ситуации в городе пока нет.

Напомним, что российские войска ночью 10 февраля обстреливают побережье Херсона. Также были слышны прилеты в Олешках.

Ранее стало известно, что за прошедшие сутки, 8 февраля, российские войска 39 раз обстреляли Херсон. В результате их атаки погибшие и пострадавшие.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Херсон Война в Украине
NEWS
Отбросив исторические разногласия. Как Польша стала опорой Украины в войне с РФ
Отбросив исторические разногласия. Как Польша стала опорой Украины в войне с РФ
DAILY
Федор Вениславский: Вероятность того, что закончим войну к лету – это чрезмерный оптимизм
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Федор Вениславский: Вероятность того, что закончим войну к лету – это чрезмерный оптимизм