Окупанти влаштували нічні обстріли прибережжя Херсона

Російські війська вночі 10 лютого обстрілюють прибережжя Херсона. Також чути прильоти в Олешках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали .

За непідтвердженою інформацією, окупанти застосували запальні снаряди. Крім того, у кількох районах чути вибухи.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що минулої доби, 8 лютого, російські війська 39 разів обстріляли Херсон. Унаслідок їх атаки є загиблі та постраждалі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.