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Окупанти влаштували нічні обстріли прибережжя Херсона

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Херсон, П'ятниця 10 лютого 2023 00:49
Окупанти влаштували нічні обстріли прибережжя Херсона Фото: окупанти обстріляли Херсон (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Російські війська вночі 10 лютого обстрілюють прибережжя Херсона. Також чути прильоти в Олешках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали .

За непідтвердженою інформацією, окупанти застосували запальні снаряди. Крім того, у кількох районах чути вибухи.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що минулої доби, 8 лютого, російські війська 39 разів обстріляли Херсон. Унаслідок їх атаки є загиблі та постраждалі.

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