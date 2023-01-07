В Херсоне сообщают о взрывах

В Херсоне ближе к полудню 7 января были слышны взрывы. При этом тревога в регионе не объявлена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Пока непонятно, где именно и по какой причине прогремели взрывы. Однако жителей города призывают к осторожности.

Информацию о взрывах также пока не комментирует военная администрация Херсона.

Обновлено 12:23. Глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич подтвердил обстрелы города.

"Сегодня также уже были обстрелы города Херсона. Сейчас мы выясняем, куда именно они (российские войска – ред.) могли попасть", - заявил он в эфире телемарафона.

Стоит отметить, что взрывы в регионе были слышны во время так называемого "перемирия", которое российское военное руководство объявило на Рождество.