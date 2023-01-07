В Херсоне сообщают о взрывах
В Херсоне ближе к полудню 7 января были слышны взрывы. При этом тревога в регионе не объявлена.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.
Пока непонятно, где именно и по какой причине прогремели взрывы. Однако жителей города призывают к осторожности.
Информацию о взрывах также пока не комментирует военная администрация Херсона.
Обновлено 12:23. Глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич подтвердил обстрелы города.
"Сегодня также уже были обстрелы города Херсона. Сейчас мы выясняем, куда именно они (российские войска – ред.) могли попасть", - заявил он в эфире телемарафона.
Стоит отметить, что взрывы в регионе были слышны во время так называемого "перемирия", которое российское военное руководство объявило на Рождество.
Напомним, российские войска около 40 раз за прошедшие сутки открывали огонь по Херсону и области. В результате вражеских обстрелов один человек погиб, а еще 7 получили ранения.
Также вчера мы писали, что оккупанты обстреляли пожарную часть в Херсоне.
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