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В Херсоне сообщают о взрывах

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Херсон, Суббота 07 января 2023 12:07
В Херсоне сообщают о взрывах Фото: в Херсоне сообщают о взрывах (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В Херсоне ближе к полудню 7 января были слышны взрывы. При этом тревога в регионе не объявлена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Пока непонятно, где именно и по какой причине прогремели взрывы. Однако жителей города призывают к осторожности.

Информацию о взрывах также пока не комментирует военная администрация Херсона.

Обновлено 12:23. Глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич подтвердил обстрелы города.

"Сегодня также уже были обстрелы города Херсона. Сейчас мы выясняем, куда именно они (российские войска – ред.) могли попасть", - заявил он в эфире телемарафона.

Стоит отметить, что взрывы в регионе были слышны во время так называемого "перемирия", которое российское военное руководство объявило на Рождество.

Напомним, российские войска около 40 раз за прошедшие сутки открывали огонь по Херсону и области. В результате вражеских обстрелов один человек погиб, а еще 7 получили ранения.

Также вчера мы писали, что оккупанты обстреляли пожарную часть в Херсоне.

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