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В Херсоне сообщают о громких взрывах

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Херсон, Пятница 30 декабря 2022 10:09
В Херсоне сообщают о громких взрывах Фото: в Херсоне сообщают о громких взрывах (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В Херсоне утром 30 декабря прогремели мощные взрывы. После чего в области объявили воздушную тревогу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Местные паблики сообщили, что в городе сейчас "громко". Сразу же после сообщений о взрывах в Херсоне объявили воздушную тревогу.

Стоит отметить, что местные власти и военная администрация пока не комментируют сообщения о взрывах.

Напомним, за прошедшие сутки российские оккупанты обстреляли территорию Херсонской области более 80 раз. Захватчики атаковали мирные населенные пункты из артиллерии, РСЗО и минометов.

Также мы писали, что вчера враг обстрелял областной кардиологический диспансер в Херсоне, в результате чего пострадали два человека.

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