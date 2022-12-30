В Херсоне сообщают о громких взрывах

В Херсоне утром 30 декабря прогремели мощные взрывы. После чего в области объявили воздушную тревогу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Местные паблики сообщили, что в городе сейчас "громко". Сразу же после сообщений о взрывах в Херсоне объявили воздушную тревогу.

Стоит отметить, что местные власти и военная администрация пока не комментируют сообщения о взрывах.