У Херсоні пошкоджено магістральний трубопровід, - Зеленський

У Херсоні росіяни вдарили по магістральному трубопроводу, без опалення залишились десятки тисяч людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента України Володимира Зеленського.

За його словами, внаслідок удару без опалення залишилось близько 600 будинків, а значить - понад 40 тисяч людей.

"Ремонтні роботи триватимуть без перерви, поки не буде відновлено постачання тепла. І ми відновимо! Хоч би що ці російські терористи й виродки робили, ми все відновимо", - заявив Зеленський.