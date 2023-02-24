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У Херсоні пошкоджено магістральний трубопровід, - Зеленський

Фото: в Херсоні 40 тисяч людей залишились без тепла (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

У Херсоні росіяни вдарили по магістральному трубопроводу, без опалення залишились десятки тисяч людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента України Володимира Зеленського.

За його словами, внаслідок удару без опалення залишилось близько 600 будинків, а значить - понад 40 тисяч людей.

"Ремонтні роботи триватимуть без перерви, поки не буде відновлено постачання тепла. І ми відновимо! Хоч би що ці російські терористи й виродки робили, ми все відновимо", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, вчора росіяни вдарили з артилерії по одному з сіл Херсонської області.

До того ж сьогодні вранці російські війська завдали ударів по Херсону, внаслідок чого пошкоджено будинки, автомобілі, газопровід та лінії електропередач.

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ХерсонВибухВолодимир Зеленський