У Херсоні пошкоджено магістральний трубопровід, - Зеленський

У Херсоні росіяни вдарили по магістральному трубопроводу, без опалення залишились десятки тисяч людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента України Володимира Зеленського.
За його словами, внаслідок удару без опалення залишилось близько 600 будинків, а значить - понад 40 тисяч людей.
"Ремонтні роботи триватимуть без перерви, поки не буде відновлено постачання тепла. І ми відновимо! Хоч би що ці російські терористи й виродки робили, ми все відновимо", - заявив Зеленський.
Нагадаємо, вчора росіяни вдарили з артилерії по одному з сіл Херсонської області.
До того ж сьогодні вранці російські війська завдали ударів по Херсону, внаслідок чого пошкоджено будинки, автомобілі, газопровід та лінії електропередач.
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