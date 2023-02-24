В Херсоне поврежден магистральный трубопровод, - Зеленский

В Херсоне россияне ударили по магистральному трубопроводу, без отопления остались десятки тысяч человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Украины Владимира Зеленского.

По его словам, в результате удара без отопления осталось около 600 домов, а значит - более 40 тысяч человек.

"Ремонтные работы будут продолжаться без перерыва, пока не будут возобновлены поставки тепла. И мы возобновим! Что бы эти российские террористы и ублюдки ни делали, мы все восстановим", - заявил Зеленский.