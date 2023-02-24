RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Херсоне поврежден магистральный трубопровод, - Зеленский

Фото: в Херсоне 40 тысяч человек остались без тепла (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В Херсоне россияне ударили по магистральному трубопроводу, без отопления остались десятки тысяч человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Украины Владимира Зеленского.

По его словам, в результате удара без отопления осталось около 600 домов, а значит - более 40 тысяч человек.

"Ремонтные работы будут продолжаться без перерыва, пока не будут возобновлены поставки тепла. И мы возобновим! Что бы эти российские террористы и ублюдки ни делали, мы все восстановим", - заявил Зеленский.

Напомним, вчера россияне ударили из артиллерии по одному из сел Херсонской области.

К тому же сегодня утром российские войска нанесли удары по Херсону, в результате чего повреждены дома, автомобили, газопровод и линии электропередач.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХерсонВзрывВладимир Зеленский