В Херсоне поврежден магистральный трубопровод, - Зеленский

В Херсоне россияне ударили по магистральному трубопроводу, без отопления остались десятки тысяч человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Украины Владимира Зеленского.
По его словам, в результате удара без отопления осталось около 600 домов, а значит - более 40 тысяч человек.
"Ремонтные работы будут продолжаться без перерыва, пока не будут возобновлены поставки тепла. И мы возобновим! Что бы эти российские террористы и ублюдки ни делали, мы все восстановим", - заявил Зеленский.
Напомним, вчера россияне ударили из артиллерии по одному из сел Херсонской области.
К тому же сегодня утром российские войска нанесли удары по Херсону, в результате чего повреждены дома, автомобили, газопровод и линии электропередач.
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