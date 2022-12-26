В Херсоні попередили про загрозливу ситуацію в Корабельному районі через обстріли
Внаслідок потужних регулярних обстрілів росіян по Херсону виникла надзвичайно загрозлива ситуація в Корабельному районі.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Херсонської міської ради.
Зазначається, що в багатьох будинках відсутнє електро та теплопостачання, вода, а також газ. Особливо небезпечна ситуація виникла для уразливих категорій жителів району - маломобільної групи населення.
Волонтери розпочали доставки в район Нафтогавані буржуєк та продуктів харчування.
Також у суботу під час чергового обстрілу була поранена соціальна працівниця райради Галина Шейнрок. На жаль, вночі вона померла від ран у реанімаційному відділені лікарні.
Щодо евакуації слід звертатися на "гарячу лінію" за номерами:
- 0800330951;
- 0914817845.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, як росіяни обстріляли центр Херсону внаслідок чого загинули більше десятка людей, а 64 отримали поранення.
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