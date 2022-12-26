В Херсоні попередили про загрозливу ситуацію в Корабельному районі через обстріли

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Херсонської міської ради.

Зазначається, що в багатьох будинках відсутнє електро та теплопостачання, вода, а також газ. Особливо небезпечна ситуація виникла для уразливих категорій жителів району - маломобільної групи населення.

Волонтери розпочали доставки в район Нафтогавані буржуєк та продуктів харчування.

Також у суботу під час чергового обстрілу була поранена соціальна працівниця райради Галина Шейнрок. На жаль, вночі вона померла від ран у реанімаційному відділені лікарні.

Щодо евакуації слід звертатися на "гарячу лінію" за номерами: