В Херсоне предупредили об угрожающей ситуации в Корабельном районе из-за обстрелов
В результате мощных регулярных обстрелов россиян по Херсону возникла чрезвычайно угрожающая ситуация в Корабельном районе.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Херсонского городского совета.
Отмечается, что во многих домах отсутствует электро и теплоснабжение, вода, а также газ. Особенно опасная ситуация возникла для уязвимых категорий жителей района - маломобильной группы населения.
Волонтеры приступили к доставке в район Нефтегавани буржуек и продуктов питания.
Также в субботу во время очередного обстрела была ранена социальная работница райсовета Галина Шейнрок. К сожалению, ночью она скончалась от ран в реанимационном отделении больницы.
Что касается эвакуации, то следует обращаться на "горячую линию" по номерам:
- 0800330951;
- 0914817845.
Напомним, РБК-Украина писало о том, как россияне обстреляли центр Херсона в результате чего погибли более десятка человек, а 64 получили ранения.
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