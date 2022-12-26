В Херсоне предупредили об угрожающей ситуации в Корабельном районе из-за обстрелов

В результате мощных регулярных обстрелов россиян по Херсону возникла чрезвычайно угрожающая ситуация в Корабельном районе.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Херсонского городского совета.

Отмечается, что во многих домах отсутствует электро и теплоснабжение, вода, а также газ. Особенно опасная ситуация возникла для уязвимых категорий жителей района - маломобильной группы населения.

Волонтеры приступили к доставке в район Нефтегавани буржуек и продуктов питания.

Также в субботу во время очередного обстрела была ранена социальная работница райсовета Галина Шейнрок. К сожалению, ночью она скончалась от ран в реанимационном отделении больницы.

Что касается эвакуации, то следует обращаться на "горячую линию" по номерам: