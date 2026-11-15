У Херсоні попередили про можливе мінування міста, в одному з районів знайшли вибухівку
У Херсоні попередили про можливе мінування території міста російськими військовими. Імовірно, вибухонебезпечні предмети виявили на вулиці Івана Вазова.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис в Telegram начальника Херсонської міської військової адміністрації Ярослава Шанька.
За інформацією МВА, є повідомлення про можливе мінування російськими військовими території міста. Зокрема, вибухонебезпечні предмети могли виявити на вулиці Івана Вазова.
Жителів просять утриматися від пересування цією ділянкою. Водночас у міській військовій адміністрації застерігають, що небезпечна зона може охоплювати значно більшу територію.
Містян закликають бути уважними та обережними, не ризикувати власним життям і здоров'ям та оминати потенційно небезпечне місце.
Нагадаємо, 12 листопада російські війська від самого ранку інтенсивно атакували Херсон зі ствольної та реактивної артилерії, а також безпілотниками.
Через загрозу обстрілів жителів закликали без нагальної потреби не виходити на вулицю.