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У Херсоні попередили про можливе мінування міста, в одному з районів знайшли вибухівку

10:49 15.11.2026 Нд
1 хв
aimg Марія Науменко
У Херсоні попередили про можливе мінування міста, в одному з районів знайшли вибухівку Фото: українські військовослужбовці біля попереджувального знака про мінну небезпеку (Getty Images)
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У Херсоні попередили про можливе мінування території міста російськими військовими. Імовірно, вибухонебезпечні предмети виявили на вулиці Івана Вазова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис в Telegram начальника Херсонської міської військової адміністрації Ярослава Шанька.

За інформацією МВА, є повідомлення про можливе мінування російськими військовими території міста. Зокрема, вибухонебезпечні предмети могли виявити на вулиці Івана Вазова.

Жителів просять утриматися від пересування цією ділянкою. Водночас у міській військовій адміністрації застерігають, що небезпечна зона може охоплювати значно більшу територію.

Містян закликають бути уважними та обережними, не ризикувати власним життям і здоров'ям та оминати потенційно небезпечне місце.

Нагадаємо, 12 листопада російські війська від самого ранку інтенсивно атакували Херсон зі ствольної та реактивної артилерії, а також безпілотниками.

Через загрозу обстрілів жителів закликали без нагальної потреби не виходити на вулицю.

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