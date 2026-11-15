В Херсоне предупредили о возможном минировании города, в одном из районов нашли взрывчатку

В Херсоне предупредили о возможном минировании территории города российскими военными. Вероятно, взрывоопасные предметы были обнаружены на улице Ивана Вазова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram начальника Херсонской городской военной администрации Ярослава Шанько.

По информации MBA, есть сообщения о возможном минировании российскими военными территории города. В частности, взрывоопасные предметы могли быть обнаружены на улице Ивана Вазова.

Жителей просят воздержаться от передвижения по этому участку. В то же время в городской военной администрации предостерегают, что опасная зона может охватывать гораздо большую территорию.

Горожане призывают быть внимательными и осторожными, не рисковать собственной жизнью и здоровьем и обходить потенциально опасное место.