ua en ru
Вс, 15 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Мирные переговоры Олешки Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

В Херсоне предупредили о возможном минировании города, в одном из районов нашли взрывчатку

10:49 15.11.2026 Вс
1 мин
aimg Мария Науменко
В Херсоне предупредили о возможном минировании города, в одном из районов нашли взрывчатку Фото: украинские военнослужащие у предупредительного знака о минной опасности (Getty Images)
Додати як бажане джерело в Google

В Херсоне предупредили о возможном минировании территории города российскими военными. Вероятно, взрывоопасные предметы были обнаружены на улице Ивана Вазова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram начальника Херсонской городской военной администрации Ярослава Шанько.

По информации MBA, есть сообщения о возможном минировании российскими военными территории города. В частности, взрывоопасные предметы могли быть обнаружены на улице Ивана Вазова.

Жителей просят воздержаться от передвижения по этому участку. В то же время в городской военной администрации предостерегают, что опасная зона может охватывать гораздо большую территорию.

Горожане призывают быть внимательными и осторожными, не рисковать собственной жизнью и здоровьем и обходить потенциально опасное место.

Напомним, 12 ноября российские войска с самого утра интенсивно атаковали Херсон со ствольной и реактивной артиллерии, а также беспилотниками.

Из-за угрозы обстрелов жителей призвали без необходимости не выходить на улицу.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация Украина Херсон Война России против Украины
Новости
В Таганроге после атаки дронов повреждена железнодорожная подстанция и мост на трассе
В Таганроге после атаки дронов повреждена железнодорожная подстанция и мост на трассе
Аналитика
Идите в "оборонку": интервью со студентом, который создал компанию по производству дронов
Константин Широкункорреспондент РБК-Украина Идите в "оборонку": интервью со студентом, который создал компанию по производству дронов