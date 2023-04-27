UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Херсоні планують відновити роботу ліфтів

Фото: у Херсоні планують відновити роботу ліфтів (freepik)
Автор: Тетяна Степанова

У багатоповерхових будинках Херсона планують відновити роботу ліфтів.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне", про це сказав начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко на спільній пресконференції з головою ОВА Олександром Прокудіним.

"На сьогодні планується скасувати рішення і дозволити запускати ліфти. Ми отримали погодження від ДСНС, що вони у разі застрявання там людей, зможуть їх дістати. Але при цьому може бути пошкоджена кабіна", - сказав Мрочко.

Окрім того, голова ОВА Олександр Прокудін заявив про те, що зараз розглядається питання про скасування ліфтових карток.

За необхідністю, обслуговуванням ліфтів буде займатися Міськсвітло. Для цього планується відкрити необхідні КВЕДи й збільшити штат працівників.

Нагадаємо, у грудні 2022 року в Херсоні через регулярні обстріли призупинили роботу ліфтів.

Також раніше ми писали, що до кінця травня у Херсоні планують удосконалити систему оповіщення і вона повноцінно запрацює.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсон