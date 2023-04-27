У Херсоні планують відновити роботу ліфтів

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне" , про це сказав начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко на спільній пресконференції з головою ОВА Олександром Прокудіним.

"На сьогодні планується скасувати рішення і дозволити запускати ліфти. Ми отримали погодження від ДСНС, що вони у разі застрявання там людей, зможуть їх дістати. Але при цьому може бути пошкоджена кабіна", - сказав Мрочко.

Окрім того, голова ОВА Олександр Прокудін заявив про те, що зараз розглядається питання про скасування ліфтових карток.

За необхідністю, обслуговуванням ліфтів буде займатися Міськсвітло. Для цього планується відкрити необхідні КВЕДи й збільшити штат працівників.