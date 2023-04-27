В Херсоне планируют возобновить работу лифтов

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне" , об этом сказал начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко на совместной пресс-конференции с главой ОВА Александром Прокудиным.

"На сегодняшний день планируется отменить решение и разрешить запускать лифты. Мы получили согласование от ГСЧС, что они в случае застревания там людей, смогут их достать. Но при этом может быть повреждена кабина", - сказал Мрочко.

Кроме того, глава ОВА Александр Прокудин заявил о том, что сейчас рассматривается вопрос об отмене лифтовых карточек.

При необходимости, обслуживанием лифтов будет заниматься Горсвет. Для этого планируется открыть необходимые КВЭД и увеличить штат работников.