В Херсоне планируют возобновить работу лифтов

В многоэтажных домах Херсона планируют возобновить работу лифтов.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне", об этом сказал начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко на совместной пресс-конференции с главой ОВА Александром Прокудиным.
"На сегодняшний день планируется отменить решение и разрешить запускать лифты. Мы получили согласование от ГСЧС, что они в случае застревания там людей, смогут их достать. Но при этом может быть повреждена кабина", - сказал Мрочко.
Кроме того, глава ОВА Александр Прокудин заявил о том, что сейчас рассматривается вопрос об отмене лифтовых карточек.
При необходимости, обслуживанием лифтов будет заниматься Горсвет. Для этого планируется открыть необходимые КВЭД и увеличить штат работников.
Напомним, в декабре 2022 года в Херсоне из-за регулярных обстрелов приостановили работу лифтов.
Также ранее мы писали, что до конца мая в Херсоне планируют усовершенствовать систему оповещения и она полноценно заработает.
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