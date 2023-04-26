У Херсоні до кінця травня запрацює система сповіщення

До кінця травня у Херсоні удосконалять систему оповіщення і вона повноцінно запрацює.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням "Суспільне" , про це сказав начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко на спільній пресконференції з головою ОВА Олександром Прокудіним.

"Ми плануємо повністю відрегулювати систему оповіщення. До цього вона не працювала - були невідповідності щодо обладнання. Зараз є додаткова угода з організацією, яка її вдосконалить і зможе всі системи оповіщення замкнути на одну. До кінця травня вона запрацює у Херсоні", - повідомив Мрочко.

Окрім того, системи оповіщення збираються встановити й в населених пунктах, які розташовані на лінії зіткнення.

"Ми будемо встановлювати в маленьких населених пунктах хоча б по одній системі оповіщення, щоб вона працювала і люди знали, коли нас обстрілюють, бо зараз вона не працює", - сказав голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.