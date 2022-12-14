У Херсоні тимчасово припинили роботу ліфтів: в міськраді пояснили причину

В Херсоні через регулярні обстріли тимчасово призупиняють роботу ліфтів. Водночас наказ не поширюватиметься на медичні заклади.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Херсонської міської ради.

"У Херсоні тимчасово призупиняють роботу ліфтів. Це стосується багатоповерхівок та громадських будівель, окрім медичних закладів. Відповідний наказ підписала начальник Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова", - пише пресслужба міськради. Зазначається, що через небезпечну ситуацію в місті та регулярні ворожі обстріли, наразі неможливо забезпечити технічне обслуговування та експлуатацію ліфтів. "Наказ діє до завершення воєнного стану або до видання наказу про втрату чинності даного наказу", - додає міськрада.