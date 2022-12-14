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У Херсоні тимчасово припинили роботу ліфтів: в міськраді пояснили причину

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Середа 14 грудня 2022 17:02
У Херсоні тимчасово припинили роботу ліфтів: в міськраді пояснили причину Фото: у Херсоні тимчасово припинили роботу ліфтів (freepik)
Автор: Сергій Пишкін

В Херсоні через регулярні обстріли тимчасово призупиняють роботу ліфтів. Водночас наказ не поширюватиметься на медичні заклади.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Херсонської міської ради.

"У Херсоні тимчасово призупиняють роботу ліфтів. Це стосується багатоповерхівок та громадських будівель, окрім медичних закладів. Відповідний наказ підписала начальник Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова", - пише пресслужба міськради.

Зазначається, що через небезпечну ситуацію в місті та регулярні ворожі обстріли, наразі неможливо забезпечити технічне обслуговування та експлуатацію ліфтів.

"Наказ діє до завершення воєнного стану або до видання наказу про втрату чинності даного наказу", - додає міськрада.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Херсоні внаслідок чергового обстрілу спалахнула масштабна пожежа в одному з районів міста.

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