ua en ru
Вт, 24 грудня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

У Херсоні після обстрілу РФ попередили про загрозу знеструмлення частини міста

Вівторок 24 грудня 2024 10:55
UA EN RU
У Херсоні після обстрілу РФ попередили про загрозу знеструмлення частини міста Ілюстративне фото: у Херсоні після обстрілу РФ попередили про загрозу знеструмлення (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Російська армія знову обстріляла Херсон. Через це можливі перебої з енергопостачанням у декількох районах міста.

Про це заявив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

За його словами, після недавнього ворожого обстрілу Корабельного району у Шуменському мікрорайоні виникли перебої з електро- та водопостачанням.

Наразі фахівці вивчають обсяги пошкоджень і, як тільки дозволить безпекова ситуація, вони проведуть аварійно-відновлювальні роботи. Згодом Мрочко уточнив, що про заживлення Шуменського мікрорайону буде повідомлено додатково.

"Перебої з електрикою та водою і у Дніпровському районі. Можливе повне знеструмлення деяких мікрорайонів. Аварійні бригади працюють над ліквідацією наслідків рашистських ударів", - написав Мрочко.

Ситуація в Херсонській області

Російська армія з листопада намагається прорватися на правий берег Херсонської області. За інформацією джерел РБК-Україна, Москва планує активізувати бойові дії в Запорізькій області та на правобережній частині Херсонської.

Також окупанти вже намагалися форсувати Дніпро в районі Антонівського мосту, але не доплили навіть до середини.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсон Війна в Україні Блекаут
NEWS
За минулу добу росіяни втратили на фронті 1630 солдатів і 9 танків, - ЗСУ
За минулу добу росіяни втратили на фронті 1630 солдатів і 9 танків, - ЗСУ
DAILY
Пʼять сценаріїв війни. Чого чекати на фронті у 2025 і чи можливі переговори з РФ
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Пʼять сценаріїв війни. Чого чекати на фронті у 2025 і чи можливі переговори з РФ