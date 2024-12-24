В Херсоне после обстрела РФ предупредили об угрозе обесточивания части города

Российская армия снова обстреляла Херсон. Из-за этого возможны перебои с энергоснабжением в нескольких районах города.

Об этом заявил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

По его словам, после недавнего вражеского обстрела Корабельного района в Шуменском микрорайоне возникли перебои с электро- и водоснабжением.

Сейчас специалисты изучают объемы повреждений и, как только позволит ситуация с безопасностью, они проведут аварийно-восстановительные работы. Впоследствии Мрочко уточнил, что о запитке Шуменского микрорайона будет сообщено дополнительно.

"Перебои с электричеством и водой и в Днепровском районе. Возможно полное обесточивание некоторых микрорайонов. Аварийные бригады работают над ликвидацией последствий рашистских ударов", - написал Мрочко.

Ситуация в Херсонской области

Российская армия с ноября пытается прорваться на правый берег Херсонской области. По информации источников РБК-Украина, Москва планирует активизировать боевые действия в Запорожской области и на правобережной части Херсонской.

Также оккупанты уже пытались форсировать Днепр в районе Антоновского моста, но не доплыли даже до середины.