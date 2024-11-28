У Херсоні після обстрілу може не бути світла кілька діб, - МВА

У Херсоні може не бути електроенергії декілька днів після масового обстрілу РФ. Воду у місті дають по графіку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Херсонської міської військової адміністрації Романа Мрочка в Telegram.
"За найгіршими прогнозами, у Херсоні може не бути електрики кілька діб. Ми робимо все можливе, щоб заживити місто раніше", - зазначив Мрочко.
У Херсоні запровадили графік подачі води: з 6:00 до 8:00 та з 17:00 до 20:00.
Мрочко повідомив, що зранку 29 листопада зможуть подати електрику на об’єкти критичної інфраструктури і забезпечити стале водо-, газо- та теплопостачання для населення. За його словами, все місто зараз з газом.
Начальник МВА додав, що Херсон розраховує на допомогу Миколаївської області.
У Херсоні організовують розвезення питної води по районах. Мешканцям будинків, де немає газу, спільно з волонтерами доставлять гарячі обіди.
У четвер, 28 листопада, російські війська завдали нового масованого удару по Україні. Росіяни знову атакували енергетику. РФ випустила 91 ракету та 97 дронів. Сили ППО знищили 79 ракет та 35 безпілотників. Ще 62 дрони були локаційно втрачені.
Повітряні сили ЗСУ повідомили, що було 12 влучань, здебільшого в об'єкти паливно-енергетичного сектору. За даними ДСНС, пошкоджені об’єкти інфраструктури у Рівненській Львівській, Кіровоградській, Київській, Волинській, Хмельницькій, Івано-Франківській, Миколаївській та Вінницькій областях.
Через обстріл в Україні вводили екстрені відключення світла. Наразі Україна повернулася до погодинних графіків, проте обмеження посилили.
Більше про наслідки масованої атаки ворога - у матеріалі РБК-Україна.
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