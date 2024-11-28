У Херсоні після обстрілу може не бути світла кілька діб, - МВА

"За найгіршими прогнозами, у Херсоні може не бути електрики кілька діб. Ми робимо все можливе, щоб заживити місто раніше", - зазначив Мрочко.

У Херсоні запровадили графік подачі води: з 6:00 до 8:00 та з 17:00 до 20:00.

Мрочко повідомив, що зранку 29 листопада зможуть подати електрику на об’єкти критичної інфраструктури і забезпечити стале водо-, газо- та теплопостачання для населення. За його словами, все місто зараз з газом.

Начальник МВА додав, що Херсон розраховує на допомогу Миколаївської області.

У Херсоні організовують розвезення питної води по районах. Мешканцям будинків, де немає газу, спільно з волонтерами доставлять гарячі обіди.