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В Херсоне после обстрела может не быть света несколько суток, - ГВА

Фото: Херсон может быть без света несколько дней (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Херсоне может не быть электроэнергии несколько дней после массового обстрела РФ. Воду в городе дают по графику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Херсонской городской военной администрации Романа Мрочко в Telegram.

"По самым плохим прогнозам, в Херсоне может не быть электричества несколько суток. Мы делаем все возможное, чтобы заживить город раньше", - отметил Мрочко.

В Херсоне был введен график подачи воды: с 6:00 до 8:00 и с 17:00 до 20:00.

Мрочко сообщил, что утром 29 ноября смогут подать электричество на объекты критической инфраструктуры и обеспечить устойчивое водо-, газо- и теплоснабжение населения. По его словам, весь город сейчас с газом.

Начальник ГВА добавил, что Херсон рассчитывает на помощь Николаевской области.

В Херсоне организуют развоз питьевой воды по районам. Жителям домов, где нет газа, вместе с волонтерами доставят горячие обеды.

 

Атака на энергетику

В четверг, 28 ноября, российские войска нанесли новый массированный удар по Украине. Россияне снова атаковали энергетику. РФ выпустила 91 ракету и 97 дронов. Силы ПВО уничтожили 79 ракет и 35 беспилотников. Еще 62 дрона были локационно потеряны.

Воздушные силы ВСУ сообщили, что было 12 попаданий, в основном в объекты топливно-энергетического сектора. По данным ГСЧС, повреждены объекты инфраструктуры в Ровенской Львовской, Кировоградской, Киевской, Волынской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Николаевской и Винницкой областях.

Из-за обстрела в Украине вводили экстренные отключения света. Украина вернулась к почасовым графикам, однако ограничения усилили.

Больше о последствиях массированной атаки врага - в материале РБК-Украина.

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ХерсонЭлектроэнергияВойна в УкраинеОтключения светаЭнергетики