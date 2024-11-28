В Херсоне после обстрела может не быть света несколько суток, - ГВА

В Херсоне может не быть электроэнергии несколько дней после массового обстрела РФ. Воду в городе дают по графику.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Херсонской городской военной администрации Романа Мрочко в Telegram.
"По самым плохим прогнозам, в Херсоне может не быть электричества несколько суток. Мы делаем все возможное, чтобы заживить город раньше", - отметил Мрочко.
В Херсоне был введен график подачи воды: с 6:00 до 8:00 и с 17:00 до 20:00.
Мрочко сообщил, что утром 29 ноября смогут подать электричество на объекты критической инфраструктуры и обеспечить устойчивое водо-, газо- и теплоснабжение населения. По его словам, весь город сейчас с газом.
Начальник ГВА добавил, что Херсон рассчитывает на помощь Николаевской области.
В Херсоне организуют развоз питьевой воды по районам. Жителям домов, где нет газа, вместе с волонтерами доставят горячие обеды.
В четверг, 28 ноября, российские войска нанесли новый массированный удар по Украине. Россияне снова атаковали энергетику. РФ выпустила 91 ракету и 97 дронов. Силы ПВО уничтожили 79 ракет и 35 беспилотников. Еще 62 дрона были локационно потеряны.
Воздушные силы ВСУ сообщили, что было 12 попаданий, в основном в объекты топливно-энергетического сектора. По данным ГСЧС, повреждены объекты инфраструктуры в Ровенской Львовской, Кировоградской, Киевской, Волынской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Николаевской и Винницкой областях.
Из-за обстрела в Украине вводили экстренные отключения света. Украина вернулась к почасовым графикам, однако ограничения усилили.
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