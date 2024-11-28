В Херсоне после обстрела может не быть света несколько суток, - ГВА

"По самым плохим прогнозам, в Херсоне может не быть электричества несколько суток. Мы делаем все возможное, чтобы заживить город раньше", - отметил Мрочко.

В Херсоне был введен график подачи воды: с 6:00 до 8:00 и с 17:00 до 20:00.

Мрочко сообщил, что утром 29 ноября смогут подать электричество на объекты критической инфраструктуры и обеспечить устойчивое водо-, газо- и теплоснабжение населения. По его словам, весь город сейчас с газом.

Начальник ГВА добавил, что Херсон рассчитывает на помощь Николаевской области.

В Херсоне организуют развоз питьевой воды по районам. Жителям домов, где нет газа, вместе с волонтерами доставят горячие обеды.