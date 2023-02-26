У Херсоні в п'яте за день чути звуки вибухів

Сьогодні, 26 лютого, у Херсоні вже в пяте пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Як повідомляють місцеві, звуки вибухів було чути в районі тимчасово окупованих Олешок. Там було чути як "вильоти", так і "прильоти". При цьому у Херсонській області не оголошували повітряну тривогу.

Офіційної інформації про ситуацію у місті поки немає.

Нагадаємо, за минулу добу російська армія близько 78 разів обстріляла Херсон та область з РСЗВ, артилерії, мінометів, танків та безпілотників.