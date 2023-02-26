У Херсоні в п'яте за день чути звуки вибухів

Сьогодні, 26 лютого, у Херсоні вже в пяте пролунали вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.
Як повідомляють місцеві, звуки вибухів було чути в районі тимчасово окупованих Олешок. Там було чути як "вильоти", так і "прильоти". При цьому у Херсонській області не оголошували повітряну тривогу.
Офіційної інформації про ситуацію у місті поки немає.
Нагадаємо, за минулу добу російська армія близько 78 разів обстріляла Херсон та область з РСЗВ, артилерії, мінометів, танків та безпілотників.
Зазначимо, що вранці у Херсоні також лунали потужні вибухи.
Окрім того, внаслідок вчорашніх обстрілів Херсонської області загинули двоє осіб, ще семеро отримали поранення.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.