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В Херсоне в пятый за день слышны звуки взрывов

Фото: в Херсоне в пятый за день слышны звуки взрывов (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Сегодня, 26 февраля, в Херсоне уже в пятый раз прогремели взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Как сообщают местные, звуки взрывов были слышны в районе временно оккупированных Олешек. Там было слышно как "вылеты", так и "прилеты". При этом в Херсонской области не объявили воздушную тревогу.

Официальной информации о ситуации в городе пока нет.

Напомним, за минувшие сутки российская армия около 78 раз обстреляла Херсон и область из РСЗО, артиллерии, минометов, танков и беспилотников.

Отметим, что утром в Херсоне также раздавались мощные взрывы.

Кроме того, в результате вчерашних обстрелов Херсонской области погибли два человека, еще семеро получили ранения.

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ХерсонВойна России против Украины