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У Херсоні в п'яте за день чути звуки вибухів

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Херсонська область, Неділя 26 лютого 2023 18:47
У Херсоні в п'яте за день чути звуки вибухів Фото: у Херсоні в п'яте за день чути звуки вибухів (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Сьогодні, 26 лютого, у Херсоні вже в пяте пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Як повідомляють місцеві, звуки вибухів було чути в районі тимчасово окупованих Олешок. Там було чути як "вильоти", так і "прильоти". При цьому у Херсонській області не оголошували повітряну тривогу.

Офіційної інформації про ситуацію у місті поки немає.

Нагадаємо, за минулу добу російська армія близько 78 разів обстріляла Херсон та область з РСЗВ, артилерії, мінометів, танків та безпілотників.

Зазначимо, що вранці у Херсоні також лунали потужні вибухи.

Окрім того, внаслідок вчорашніх обстрілів Херсонської області загинули двоє осіб, ще семеро отримали поранення.

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