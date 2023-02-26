В Херсоне в пятый за день слышны звуки взрывов

Сегодня, 26 февраля, в Херсоне уже в пятый раз прогремели взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Как сообщают местные, звуки взрывов были слышны в районе временно оккупированных Олешек. Там было слышно как "вылеты", так и "прилеты". При этом в Херсонской области не объявили воздушную тревогу.

Официальной информации о ситуации в городе пока нет.

Напомним, за минувшие сутки российская армия около 78 раз обстреляла Херсон и область из РСЗО, артиллерии, минометов, танков и беспилотников.