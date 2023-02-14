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У Херсоні окупанти вдруге за день обстріляли медичний заклад

Фото: у Херсоні окупанти вдруге за день обстріляли медичний заклад (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Російські війська вдруге за день завдали удару по медичному закладі в Херсоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Херсонської ОВА.

"Двічі за день російська армія обстріляла один із медзакладів Херсона. Не встигли лікарі та пацієнти оговтатися від ранкової російської атаки, як кілька годин тому окупанти завдали повторно артилерійського удару по медичній установі", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що через російський обстріл пошкоджено дах одного з корпусів, також у будівлі вибуховою хвилею та уламками снарядів повибивало вікна.

Під час російської атаки у лікарні перебували 26 пацієнтів та 7 медпрацівників. На щастя, ніхто не постраждав.

Нагадаємо, російські окупанти сьогодні зранку обстріляли медичний заклад у Херсоні. Внаслідок атаки у будівлі вибиті вікна.

Також раніше ми писали, що вчора, 13 лютого, росіяни обстріляли будинки мирних жителів селища Інгулець, Херсонської області. В результаті обстрілів є жертва.

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ХерсонВійна Росії проти України