В Херсоне оккупанты второй раз за день обстреляли медицинское учреждение

Российские войска второй раз за день нанесли удар по медицинскому учреждению в Херсоне.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Херсонской ОВА.
"Дважды за день российская армия обстреляла одно из медучреждений Херсона. Не успели врачи и пациенты оправиться от утренней российской атаки, как несколько часов назад оккупанты нанесли повторно артиллерийский удар по медицинскому учреждению", - говорится в сообщении.
Отмечено, что из-за российских обстрелов повреждена крыша одного из корпусов, также в здании взрывной волной и обломками снарядов выбило окна.
Во время российской атаки находились в больнице 26 пациентов и 7 медработников. К счастью, никто не пострадал.
Напомним, российские оккупанты сегодня утром обстреляли медицинское учреждение в Херсоне. В результате атаки в здании выбиты окна.
Также ранее мы писали, что вчера, 13 февраля, россияне обстреляли дома мирных жителей поселка Ингулец Херсонской области. В результате обстрелов есть жертва.
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