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В Херсоні окупанти скинули вибухівку з дрона на людей біля магазину: п'ятеро поранених

Фото: РФ атакувала Херсон із дрона 26 липня, п'ятеро поранених (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

П'ятеро людей постраждали в Херсоні. Росіяни атакували їх з дрона, коли вони знаходились біля магазину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА.

"У Херсоні пʼятеро людей постраждали внаслідок атаки російського безпілотника", - йдеться у повідомленні.

В ОВА розповіли, що окупанти скинули вибухівку з дрона на херсонців, котрі перебували біля магазину. 

"Вибухові травми та поранення дістали чоловіки, 64, 66, 55, 63 роки, а також 66-річна жінка", - зазначили в адміністрації.

Усіх потерпілих бригади "екстренки" доставили до медичних закладів у середньому стані тяжкості. Вони отримують необхідну меддопомогу.

Обстріли Херсона

Російські війська постійно обстрілюють Херсон. Останнім часом почастішали атаки з дронів. Під удар потрапляють як цивільні, так і бригади медиків, рятувальники, поліцейські.

Наприклад, у ніч на 24 липня росіяни обстріляли один із районів Херсона, загинула жінка похилого віку.

Крім того, 2 липня окупанти атакували Херсон. Внаслідок атаки постраждали вісім людей і загинула одна жінка.

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