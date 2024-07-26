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В Херсоне оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на людей возле магазина: пятеро раненых

Фото: РФ атаковала Херсон с дрона 26 июля, пятеро раненых (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Пять человек пострадали в Херсоне. Россияне атаковали их с дрона, когда они находились возле магазина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА.

"В Херсоне пять человек пострадали в результате атаки российского беспилотника", - говорится в сообщении.

В ОВА рассказали, что оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на находившихся возле магазина херсонцев.

"Взрывные травмы и ранения получили мужчины, 64, 66, 55, 63 года, а также 66-летняя женщина", - отметили в администрации.

Всех пострадавших бригады "экстренки" доставили в медицинские учреждения в среднем состоянии тяжести. Они получают необходимую медпомощь.

Обстрелы Херсона

Российские войска постоянно обстреливают Херсон. В последнее время участились атаки с дронов. Под удар попадают как гражданские, так и бригады медиков, спасатели, полицейские.

Например, в ночь на 24 июля россияне обстреляли один из районов Херсона, погибла пожилая женщина.

Кроме того, 2 июля оккупанты атаковали Херсон. В результате атаки пострадали восемь человек и погибла одна женщина.

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