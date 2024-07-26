В Херсоне оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на людей возле магазина: пятеро раненых

Обстрелы Херсона

Российские войска постоянно обстреливают Херсон. В последнее время участились атаки с дронов. Под удар попадают как гражданские, так и бригады медиков, спасатели, полицейские.

Например, в ночь на 24 июля россияне обстреляли один из районов Херсона, погибла пожилая женщина.

Кроме того, 2 июля оккупанты атаковали Херсон. В результате атаки пострадали восемь человек и погибла одна женщина.

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