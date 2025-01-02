У Херсоні окупанти атакували маршрутне таксі: є постраждалі

Обстріли Херсона та області

Російські війська захопили Херсонську область під час вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Уже восени Сили оборони повернули місто під свій контроль разом із правобережною частиною регіону.

При цьому загарбники не залишають планів нової окупації Херсона. На початку грудня РБК-Україна з посиланням на власні джерела писало, що крім наступу на Запоріжжя росіяни можуть найближчим часом здійснити ще спробу наступу на Херсон.

Тим часом російські війська постійно обстрілюють Херсон і правобережжя області. Зокрема, вже не секрет, що РФ атаками по цивільних у Херсоні тренує своїх операторів дронів.

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