В Херсоне оккупанты атаковали маршрутное такси: есть пострадавшие

Обстрелы Херсона и области

Российские войска захватили Херсонскую область во время вторжения в Украину в феврале 2022 года. Уже осенью Силы обороны вернули город под свой контроль вместе с правобережной частью региона.

При этом захватчики не оставляют планов новой оккупации Херсона. В начале декабря РБК-Украина со ссылкой на собственные источники писало, что кроме наступления на Запорожье россияне могут в ближайшее время осуществить еще попытку наступления на Херсон.

Тем временем российские войска постоянно обстреливают Херсон и правобережье области. В частности, уже не секрет, что РФ атаками по гражданским в Херсоне тренирует своих операторов дронов.

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