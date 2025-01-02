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В Херсоне оккупанты атаковали маршрутное такси: есть пострадавшие

Фото: оккупанты атаковали маршрутное такси в Херсоне 2 января, есть раненые (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска атаковали маршрутное такси в Херсоне 2 января. Три человека пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА.

"Россияне обстреляли маршрутное такси в Корабельном районе Херсона", - говорится в сообщении.

По данным ОВА, в результате вражеской атаки пострадали трое мужчин.

"Они получили взрывные травмы, контузии и осколочные ранения ног. Пострадавших доставили в больницу. Сейчас им оказывают медицинскую помощь", - отметили в администрации.

 

Обстрелы Херсона и области

Российские войска захватили Херсонскую область во время вторжения в Украину в феврале 2022 года. Уже осенью Силы обороны вернули город под свой контроль вместе с правобережной частью региона.

При этом захватчики не оставляют планов новой оккупации Херсона. В начале декабря РБК-Украина со ссылкой на собственные источники писало, что кроме наступления на Запорожье россияне могут в ближайшее время осуществить еще попытку наступления на Херсон.

Тем временем российские войска постоянно обстреливают Херсон и правобережье области. В частности, уже не секрет, что РФ атаками по гражданским в Херсоне тренирует своих операторов дронов.

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