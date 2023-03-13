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У Херсоні можуть бути ворожі ДРГ: в регіоні вводять посилену комендантську годину

Ілюстративне фото: у Херсонській області вводять посилену комендантську годину (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Херсонській області запроваджують посилену комендантську годину на п'ять днів. Мешканцям буде заборонено виходити з дому з 17:00 до 06:30.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

За його словами, надійшла інформація про можливе перебування на території Херсона диверсійних груп ворога. Задля недопущення жертв серед цивільного населення при проведенні контрдиверсійних заходів, відсьогодні в області діятиме нова комендантська година.

Так, 13 по 17 березня включно комендантська година триватиме з 17:00 до 06:30.

Прокудін попросив усіх, кому потрібно виїхати за межі області, зробити це негайно, а у подальшому - планувати свій час перебування на території міста та області.

Як повідомлялося раніше, з 15 березня у Херсоні вирішили скасувати заборону на продаж алкоголю.

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ХерсонКомендантська годинаДРГ