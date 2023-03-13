В Херсоне могут быть вражеские ДРГ: в регионе вводят усиленный комендантский час

По его словам, поступила информация о возможном пребывании на территории Херсона диверсионных групп противника. Во избежание жертв среди гражданского населения при проведении контрдиверсионных мероприятий с сегодняшнего дня в области будет действовать новый комендантский час.

Так, 13 по 17 марта включительно комендантский час будет длиться с 17:00 до 06:30.

Прокудин попросил всех, кому нужно выехать за пределы области, сделать это немедленно, а в дальнейшем - планировать свое время пребывания на территории города и области.

Как сообщалось ранее, с 15 марта в Херсоне решили отменить запрет на продажу алкоголя.

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