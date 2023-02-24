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У Херсоні мають відновити опалення до кінця тижня

Фото: у Херсоні мають відновити опалення до кінця тижня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Херсоні виникли проблеми з опаленням через російські обстріли. Теплопостачання мають повернути до 26 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА.

Зазначимо, що через артилерійський обстріл зі сторони РФ 23 лютого була пошкоджена теплова мережа Херсона. Теплопостачання міста припинилося.

Ремонтні бригади почали відновлювальні роботи, щоб встановити всі місця пошкоджень та усунути наслідки ворожої атаки.

"Наразі роботи тривають. За умови успішних випробувань, з 26 лютого теплопостачання знову відновиться, - інформує адміністрація ТЕЦ", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, у Херсоні виникла критична ситуація з опаленням через обстріли.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що росіяни вдарили по магістральному трубопроводу у Херсоні, тому без опалення залишились десятки тисяч людей.

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ХерсонОпалювальный сезон