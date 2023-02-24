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В Херсоне должны возобновить отопление до конца недели

Фото: в Херсоне должны возобновить отопление до конца недели (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

В Херсоне возникли проблемы с отоплением из-за российских обстрелов. Теплоснабжение должны вернуть до 26 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА.

Отметим, что из-за артиллерийских обстрелов со стороны РФ 23 февраля была повреждена тепловая сеть Херсона. Теплоснабжение города прекратилось.

Ремонтные бригады начали восстановительные работы, чтобы установить все повреждения и устранить последствия вражеской атаки.

"Сейчас работы продолжаются. При условии успешных испытаний с 26 февраля теплоснабжение снова возобновится, - информирует администрация ТЭЦ", - сказано в сообщении.

Напомним, в Херсоне возникла критическая ситуация с отоплением из-за обстрелов.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что россияне ударили по магистральному трубопроводу в Херсоне, поэтому без отопления остались десятки тысяч человек.

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ХерсонОтопительный сезон