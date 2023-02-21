У Херсоні лунають вибухи, місто під ворожим обстрілом

Оновлено 12:13. В Херсонській ОВА підтвердили обстріл міста

"Херсон під обстрілом. Імовірно Град. Близько 20 вибухів. Знаходьтесь в укриттях або безпечних місцях", - написав голова ОВА Олександр Прокудін.

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"Херсон під обстрілом РСЗВ з лівого берега", - пишуть в мережі.

Зазначимо, що минулої доби путінські війська 58 разів атакували Херсон і область. Внаслідок обстрілів пошкоджено житлові будинки, двоє мирних жителів загинули.

Також ми писали про те, що вчора й сьогодні вночі російські військові обстріляли енергетичну інфраструктуру Херсонської області, через що кілька сіл було знеструмлено.

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