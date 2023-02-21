Ворог атакував енергооб'єкти на Херсонщині: кілька сіл знеструмлено

Вчора й сьогодні вночі російські військові обстріляли енергетичну інфраструктуру на Херсонщині. Внаслідок атаки кілька сіл знеструмлено.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на повідомлення Херсонської ОВА.