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Ворог атакував енергооб'єкти на Херсонщині: кілька сіл знеструмлено

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Херсонська область, Вівторок 21 лютого 2023 10:36
Ворог атакував енергооб'єкти на Херсонщині: кілька сіл знеструмлено Фото: ворог атакував енергооб'єкти на Херсонщині (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Вчора й сьогодні вночі російські військові обстріляли енергетичну інфраструктуру на Херсонщині. Внаслідок атаки кілька сіл знеструмлено.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на повідомлення Херсонської ОВА.

Так, через пошкодження ліній електропередач знеструмлено три населені пункти Білозерської громади - Кізомис, Громадне та Гончарне. Загалом без світла залишаються 804 абоненти.

Також через нічний обстріл електропостачання зникло у передмісті Херсона - у селищі Зимівник від'єднано від напруги 538 точок обліку.

В ОВА зазначили, що незабаром енергетики розпочнуть ремонтні роботи.

Нагадаємо, минулої доби росіяни 58 разів атакували Херсон і область. Внаслідок обстрілів пошкоджено житлові будинки, двоє мирних жителів загинули.

Також ми писали, що росіяни атакували одне із сіл Херсонської області, застосувавши фосфорні снаряди. Внаслідок обстрілів є жертви.

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Херсонська область Линия электропередач
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