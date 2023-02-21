Ворог атакував енергооб'єкти на Херсонщині: кілька сіл знеструмлено
Вчора й сьогодні вночі російські військові обстріляли енергетичну інфраструктуру на Херсонщині. Внаслідок атаки кілька сіл знеструмлено.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на повідомлення Херсонської ОВА.
Так, через пошкодження ліній електропередач знеструмлено три населені пункти Білозерської громади - Кізомис, Громадне та Гончарне. Загалом без світла залишаються 804 абоненти.
Також через нічний обстріл електропостачання зникло у передмісті Херсона - у селищі Зимівник від'єднано від напруги 538 точок обліку.
В ОВА зазначили, що незабаром енергетики розпочнуть ремонтні роботи.
Нагадаємо, минулої доби росіяни 58 разів атакували Херсон і область. Внаслідок обстрілів пошкоджено житлові будинки, двоє мирних жителів загинули.
Також ми писали, що росіяни атакували одне із сіл Херсонської області, застосувавши фосфорні снаряди. Внаслідок обстрілів є жертви.
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