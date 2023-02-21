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Окупанти вчора понад 50 разів вдарили по Херсонській області: є руйнування та жертви

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Херсон, Вівторок 21 лютого 2023 09:15
Окупанти вчора понад 50 разів вдарили по Херсонській області: є руйнування та жертви Фото: окупанти вчора понад 50 разів ударили по Херсонській області (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська минулої доби 58 разів атакували Херсон і область. Внаслідок обстрілів пошкоджено житлові будинки, двоє мирних жителів загинули.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на повідомлення Херсонської ОВА.

Населені пункти області зазнали обстрілів з РСЗВ, мінометів, артилерії, танків, БПЛА, також по регіону було завдано ракетного удару.

Херсон окупанти атакували 6 разів, внаслідок чого у місті пошкоджено житлові будинки.

Минулої доби в Херсоні та області через російські обстріли загинули двоє людей.

Нагадаємо, вчора повідомлялося, що росіяни атакували одне із сіл Херсонської області, застосувавши фосфорні снаряди. Через обстріл загинули троє цивільних, ще 8 осіб отримали поранення, у тому числі троє дітей, двоє з яких залишилися сиротами.

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