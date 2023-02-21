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В Херсоне раздаются взрывы, город под вражеским обстрелом

Фото: в Херсоне 21 февраля раздаются взрывы (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Херсоне сегодня, 21 февраляслышат звуки взрывов. Местные жители сообщают об очередном обстреле со стороны россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Обновлено 12:13. В Херсонской ОВА подтвердили обстрел города

"Херсон под обстрелом. Вероятно Град. Около 20 взрывов. Находитесь в укрытиях или безопасных местах", - написал глава ОВА Александр Прокудин.

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"Херсон под обстрелом РСЗО с левого берега", - пишут в сети.

Отметим, что за прошедшие сутки путинские войска 58 раз атаковали Херсон и область. В результате обстрелов повреждены жилые дома, двое мирных жителей погибли.

Также мы писали о том, что вчера и сегодня ночью российские военные обстреляли энергетическую инфраструктуру Херсонской области, из-за чего несколько сел были обесточены.

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ХерсонВзрывВойна России против Украины