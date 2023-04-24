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У Херсоні лунають вибухи

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Херсон, Понеділок 24 квітня 2023 15:23
У Херсоні лунають вибухи Фото: у Херсоні лунають вибухи 24 квітня (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У понеділок, 24 квітня, у Херсоні лунають вибухи. У регіоні повітряну тривогу не оголошено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на suspilne.media.

"У Херсоні чути вибухи", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялось, у Запоріжжі сьогодні вночі, 24 квітня, пролунали вибухи, у місті та області оголошено повітряну тривогу. Також вибухи цієї ночі лунали і в Краматорську.

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Херсон вибухи
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