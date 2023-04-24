У Херсоні лунають вибухи
Фото: у Херсоні лунають вибухи 24 квітня (GettyImages)
У понеділок, 24 квітня, у Херсоні лунають вибухи. У регіоні повітряну тривогу не оголошено.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на suspilne.media.
"У Херсоні чути вибухи", - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялось, у Запоріжжі сьогодні вночі, 24 квітня, пролунали вибухи, у місті та області оголошено повітряну тривогу. Також вибухи цієї ночі лунали і в Краматорську.
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