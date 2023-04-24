У Краматорську пролунало два вибухи

Фото: у Краматорську Донецької області пролунало кілька вибухів (Getty Images)

У Краматорську Донецької області сьогодні вночі, 24 квітня, пролунало два гучні вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на власного кореспондента.