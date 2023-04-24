ua ru
Пн, 24 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Херсоне раздаются взрывы

Новина українською →
Херсон, Понедельник 24 апреля 2023 15:23
В Херсоне раздаются взрывы Фото: в Херсоне раздаются взрывы 24 апреля (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В понедельник, 24 апреля, в Херсоне раздаются взрывы. В регионе воздушная тревога не объявлена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на suspilne.media.

"В Херсоне слышны взрывы", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в Запорожье сегодня ночью, 24 апреля, раздались взрывы, в городе и области объявлена воздушная тревога. Также взрывы этой ночью раздавались и в Краматорске.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсон вибухи
NEWS
Сырский о Бахмуте: не только обороняем, но и контратакуем. Это дает выиграть время
Сырский о Бахмуте: не только обороняем, но и контратакуем. Это дает выиграть время
DAILY
Кирилл Буданов: Выйти на границы 1991 года – вполне достижимая задача в этом году
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Кирилл Буданов: Выйти на границы 1991 года – вполне достижимая задача в этом году