В понедельник, 24 апреля, в Херсоне раздаются взрывы. В регионе воздушная тревога не объявлена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на suspilne.media .

Как сообщалось, в Запорожье сегодня ночью, 24 апреля, раздались взрывы, в городе и области объявлена воздушная тревога. Также взрывы этой ночью раздавались и в Краматорске.

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