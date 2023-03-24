У Херсоні лунають вибухи

У Херсоні сьогодні, 24 березня місцеві жителі чують вибухи. Офіційних коментарів щодо ситуації в місті поки не було.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

"Вибухи у Херсоні", - інформують в мережі.

Нагадаємо, що сьогодні російські війська обстрілювали Херсон. Окупанти вдарили по плавні, внаслідок чого одна людина загинула, а ще одна отримала поранення.

Додамо, що за минулу добу путінські війська чотири рази накривали вогнем Херсон, одна людина загинула.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.