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У Херсоні лунають вибухи

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Херсон, П'ятниця 24 березня 2023 15:36
У Херсоні лунають вибухи Фото: в Херсоні лунають вибухи (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

У Херсоні сьогодні, 24 березня місцеві жителі чують вибухи. Офіційних коментарів щодо ситуації в місті поки не було.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

"Вибухи у Херсоні", - інформують в мережі.

Нагадаємо, що сьогодні російські війська обстрілювали Херсон. Окупанти вдарили по плавні, внаслідок чого одна людина загинула, а ще одна отримала поранення.

Додамо, що за минулу добу путінські війська чотири рази накривали вогнем Херсон, одна людина загинула.

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