В Херсоне раздаются взрывы

В Херсоне сегодня, 24 марта, местные жители слышат взрывы. Официальных комментариев по поводу ситуации в городе пока не было.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

"Взрывы в Херсоне", - информируют в сети.

Напомним, сегодня российские войска обстреливали Херсон. Оккупанты ударили по плавне, в результате чего один человек погиб, а еще один получил ранения.

Добавим, что за минувшие сутки путинские войска четырежды накрывали огнем Херсон, один человек погиб.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua .