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В Херсоне раздаются взрывы

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Херсон, Пятница 24 марта 2023 15:36
В Херсоне раздаются взрывы Фото: в Херсоне раздаются взрывы (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

В Херсоне сегодня, 24 марта, местные жители слышат взрывы. Официальных комментариев по поводу ситуации в городе пока не было.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

"Взрывы в Херсоне", - информируют в сети.

Напомним, сегодня российские войска обстреливали Херсон. Оккупанты ударили по плавне, в результате чего один человек погиб, а еще один получил ранения.

Добавим, что за минувшие сутки путинские войска четырежды накрывали огнем Херсон, один человек погиб.

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