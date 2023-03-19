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У Херсоні лунають вибухи

Фото: У Херсоні лунають вибухи (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У неділю ввечері, 19 березня, у Херсоні пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

"У Херсоні чути вибухи", - йдеться у повідомленні.

На Херсонщині повітряну тривогу не оголошували. Наразі офіційної інформації щодо вибухів не надходило.

Нагадаємо, нещодавно вибухи пролунали у тимчасово окупованому Скадовську.

Зазначимо, що минулої доби окупанти 53 рази обстріляли Херсонську область. Внаслідок атак ворога двоє мешканців отримали поранення.

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