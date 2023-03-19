ua ru
Нд, 19 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В окупованому Скадовську пролунали вибухи

Новость на русском →
Скадовськ, Неділя 19 березня 2023 18:13
В окупованому Скадовську пролунали вибухи Фото: В окупованому Скадовську пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У неділю ввечері, 19 березня, у тимчасово окупованому Скадовську пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

"У тимчасово окупованому Скадовську чути вибух", - йдеться у повідомленні.

На Херсонщині, де знаходиться населений пункт, повітряну тривогу не оголошували.

Наразі офіційної інформації щодо вибухів немає.

Раніше повідомлялося, що окупанти у Скадовську викрадають автомобілі у місцевих мешканців та передають їх на потреби армії РФ.

Крім того, в окупованому Скадовську росіяни можуть зупинити будь-кого та розпочати перевірку. Люди відчувають значний тиск із боку загарбників.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсонська область Війна Росії проти України
NEWS
За добу ЗСУ знищили понад 710 росіян, 21 танк та 23 ББМ
За добу ЗСУ знищили понад 710 росіян, 21 танк та 23 ББМ
DAILY
Коли Україна вступить до Євросоюзу і які вимоги Брюсселя ще треба виконати
Дмитро Левицькийредактор ленты новостей Коли Україна вступить до Євросоюзу і які вимоги Брюсселя ще треба виконати