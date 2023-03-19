В окупованому Скадовську пролунали вибухи

У неділю ввечері, 19 березня, у тимчасово окупованому Скадовську пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне" .

"У тимчасово окупованому Скадовську чути вибух", - йдеться у повідомленні.

На Херсонщині, де знаходиться населений пункт, повітряну тривогу не оголошували.

Наразі офіційної інформації щодо вибухів немає.

Раніше повідомлялося, що окупанти у Скадовську викрадають автомобілі у місцевих мешканців та передають їх на потреби армії РФ.

Крім того, в окупованому Скадовську росіяни можуть зупинити будь-кого та розпочати перевірку. Люди відчувають значний тиск із боку загарбників.

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