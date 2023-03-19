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В Херсоне раздаются взрывы

Фото: В Херсоне раздаются взрывы (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В воскресенье вечером, 19 марта, в Херсоне прогремели взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

"В Херсоне слышны взрывы", - говорится в сообщении.

В Херсонской области воздушную тревогу не объявляли. На данный момент официальной информации по поводу взрывов не поступало.

Напомним, недавно взрывы прогремели во временно оккупированном Скадовске.

Отметим, что за минувшие сутки оккупанты 53 раза обстреляли Херсонскую область. В результате атак врага двое жителей получили ранения.

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