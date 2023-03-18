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У Херсоні лунають вибухи

Фото: в Херсоні 18 березня чують вибухи (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У Херсоні сьогодні, 18 березня чують вибухи. Тим часом в місті та області оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ та Telegram-канали.

"У Херсоні чутно вибухи", - інформують в мережі.

Тим часом офіційних коментарів щодо поточної ситуації в місті не надходило.

Нагадаємо, що російські війська за минулу добу 50 разів обстріляли територію Херсонської області, випустивши 237 снарядів з мінометів, РСЗВ, артилерії, танків та безпілотників та поранивши двох людей.

Додамо, що окупанти за минулу добу тричі обстріляли Херсон із використанням ствольної артилерії та РСЗВ "Град".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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ХерсонВибухвоздушная тревога