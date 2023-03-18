В Херсоне раздаются взрывы

"В Херсоне слышны взрывы", - информируют в сети.

Между тем официальных комментариев по поводу текущей ситуации в городе не поступало.

Напомним, что российские войска за минувшие сутки 50 раз обстреляли территорию Херсонской области, выпустив 237 снарядов из минометов, РСЗО, артиллерии, танков и беспилотников и ранив двух человек.

Добавим, что оккупанты за минувшие сутки трижды обстреляли Херсон с использованием ствольной артиллерии и РСЗО "Град".

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